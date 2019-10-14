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Манчини готов вызвать Буффона и Де Росси в сборную Италии

06:30 49 Читати українською
Манчини готов вызвать Буффона и Де Росси в сборную Италии
Де Росси и Буффон / Reuters

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможность возвращения легенд команды – Джанлуиджи Буффона и Даниэле Де Росси.

"Они – два последних чемпиона мира 2006 года, которые до сих пор играют, поэтому я хотел бы еще раз вызвать их. Для Джиджи мы пытались организовать прощальный матч в спарринге против сборной Нидерландов.

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А Даниэле можно было вызвать даже в этих матчах отбора, но он получил травму. Конечно, мы также испытаем молодых футболистов, таких как Кастровилли, Тонали и Ди Лоренцо, потому что мы хотим, чтобы они дебютировали, есть и другие. Но мы должны хорошо закончить свое выступление в группе", – приводит слова Манчини FOX Sports.

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Напомним, что Италия уже обеспечила себе выход на Евро-2020, поэтому тренер может позволить себе определенные эксперименты с составом в оставшихся матчах.

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Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Италия
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