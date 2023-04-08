Манчестер Юнайтед – Евертон: онлайн-трансляція матчу – серія Миколенка триває
8 квітня 13:38 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед приймає Евертон у 30-му турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
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Віталій Миколенко вчетверте поспіль починає в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Евертон на "Футбол 24", стартує о 14:30. Востаннє команди зустрічалися на стадіоні Олд Траффорд у січні. Тоді в рамках Кубка Англії манкуніанці впевнено перемогли.
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Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Евертон? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.
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