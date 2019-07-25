Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку у Франції

"Червоні дияволи" звернули увагу на форварда Ліона Муссу Дембеле.

Француз може стати потенційною заміною Ромелу Лукаку, інформує Sky Sports.

Манчестер Юнайтед готовий придбати Еріксена цього літа

Протягом усього літа не стихають чутки щодо переходу бельгійця в Інтер. Якщо трансфер таки відбудеться, то тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може попросити нового форварда. Одним з кандидатів є саме Дембеле, якого оцінюють у 27 мільйонів євро.

Лукаку пропустить товариський матч Манчестер Юнайтед – Сульшер пояснив причину

У минулому сезоні Ліги 1 страйкер "ткачів" провів 32 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 5-ма асистами.