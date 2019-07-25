toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку у Франції

16:48 686 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку у Франції
Мусса Дембеле / Getty Images

"Червоні дияволи" звернули увагу на форварда Ліона Муссу Дембеле.

Француз може стати потенційною заміною Ромелу Лукаку, інформує Sky Sports.

Манчестер Юнайтед готовий придбати Еріксена цього літа

Протягом усього літа не стихають чутки щодо переходу бельгійця в Інтер. Якщо трансфер таки відбудеться, то тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може попросити нового форварда. Одним з кандидатів є саме Дембеле, якого оцінюють у 27 мільйонів євро.

Лукаку пропустить товариський матч Манчестер Юнайтед – Сульшер пояснив причину

У минулому сезоні Ліги 1 страйкер "ткачів" провів 32 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 5-ма асистами.

blog_ava
Минай підписав першого легіонера в історії клубу – ним став бразилець, який грав у Європі
06:30
2622
Теги
Англія Трансфери Франція Трансфери Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Мусса Дембеле Мусса Дембеле Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
36
хв
Будучность
21:45
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук