Лукаку пропустить товариський матч Манчестер Юнайтед – Сульшер пояснив причину

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку пропустив три останні товариські зустрічі.

"Лукаку не зіграє проти Тоттенхема. Він останні кілька днів працює з лікарем, тому я не думаю, що він з'явиться на полі. Ромелу отримав травму на тренуванні. Все не так погано, інакше ми відправили б його додому", – цитує Сульшера TheSun.

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Нагадаємо, Ромелу Лукаку пропустив товариські матчі проти Перт Глорі, Лідса та Інтера. Відомо також і про предметний інтерес до бельгійця з боку "нерадзуррі".

До слова, у минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

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