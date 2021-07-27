Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба ще більше наблизився до відходу з клубу.

У таборі Манчестер Юнайтед переконані, що Поль Погба не продовжуватиме контракт з "червоними дияволами" і схиляються до продажу гравця, повідомляє ESPN.

ПСЖ готує офіційну пропозицію щодо Погба – Манчестер Юнайтед схиляється до продажу лідера

Чинна угода про співпрацю француза з МЮ розрахована ще на рік. Головним претендентом на Поля називають ПСЖ. Юнайтед також потрібно розвантажити зарплатну відомість після підписань Санчо і потенційно Варана, що також сприяє відходу Погба.

У минулому сезоні АПЛ Поль провів 26 матчів, в яких відзначився 3 трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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