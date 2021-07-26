Схоже, агент Міно Райола знайшов спосіб посадити за стіл перемовин ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Керівництво ПСЖ направить перший офіційний запит щодо трансферу Поля Погба вже у найближчі дні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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До цього моменту клуби не контактували. У таборі Манчестер Юнайтед готові прийняти пропозицію, адже контракт француза завершується через рік, і він зможе покинути манкуніанців вільним агентом.

Раніше джерела повідомляли, що сума трансферу хавбека становитиме близько 50 млн євро. Нагадаємо, у 2016-му МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.

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