ПСЖ готує офіційну пропозицію щодо Погба – Манчестер Юнайтед схиляється до продажу лідера
Схоже, агент Міно Райола знайшов спосіб посадити за стіл перемовин ПСЖ та Манчестер Юнайтед.
Керівництво ПСЖ направить перший офіційний запит щодо трансферу Поля Погба вже у найближчі дні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
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До цього моменту клуби не контактували. У таборі Манчестер Юнайтед готові прийняти пропозицію, адже контракт француза завершується через рік, і він зможе покинути манкуніанців вільним агентом.
Раніше джерела повідомляли, що сума трансферу хавбека становитиме близько 50 млн євро. Нагадаємо, у 2016-му МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.
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