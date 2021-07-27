Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба еще больше приблизился к уходу из клуба.

В лагере Манчестер Юнайтед убеждены, что Погба не будет продлевать контракт с "красными дьяволами" и склоняются к продаже игрока, сообщает ESPN.

ПСЖ готовит официальное предложение по Погба – Манчестер Юнайтед склоняется к продаже лидера

Действующее соглашение о сотрудничестве француза с МЮ рассчитано еще на год. Главным претендентом на Поля называют ПСЖ. Юнайтед также нужно разгрузить зарплатную ведомость после подписаний Санчо и потенциально Варана, что также способствует уходу Погба.

В прошлом сезоне АПЛ Поль провел 26 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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