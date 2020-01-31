Манчестер Юнайтед зазнав невдачі у спробі підписати одного з найкращих бомбардирів АПЛ – пошуки форварда продовжуються

Манчестер Юнайтед намагається підсилити позицію центрального нападника в останній день трансферного вікна.

"Червоні дияволи" зробили запит щодо лідера атак Саутгемптона Денні Інгза, інформує Telegraph.

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Манчестер Юнайтед сподівається оформити перехід центрального нападника до кінця дня, і саме зірка "святих" був одним з пріоритетних варіантів. Втім, Саутгемптон не захотів відпускати Інгза посеред сезону. 27-річний англієць посідає третю сходинку бомбардирських перегонів АПЛ після 24 турів – в його активі 14 голів і один асист.

Манчестер Юнайтед має кілька інших кандидатур для підписання – це Соломон Рондон з Далянь Іфан і Джошуа Кінг з Борнмута.

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