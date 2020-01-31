Манчестер Юнайтед потерпел неудачу в попытке подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ – поиски форварда продолжаются

Манчестер Юнайтед пытается усилить позицию центрального нападающего в последний день трансферного окна.

"Красные дьяволы" сделали запрос в отношении лидера атак Саутгемптона Дэнни Ингза, информирует Telegraph.

Трансферное окно, зима-2020: дедлайн – LIVE

Манчестер Юнайтед надеется оформить переход центрального нападающего до конца дня, и именно звезда "святых" был одним из приоритетных вариантов. Впрочем, Саутгемптон не захотел отпускать Ингза посреди сезона. 27-летний англичанин занимает третье место бомбардирской гонки АПЛ после 24 туров – в его активе 14 голов и один ассист.

Манчестер Юнайтед имеет несколько других кандидатур для подписания – это Соломон Рондон из Далянь Ифан и Джошуа Кинг из Борнмута.

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