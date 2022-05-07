"Тоді відповідь була негативною: "На ринку немає гравців, які могли б нам реально допомогти". Але я все ж таки вважаю, що ми повинні були спробувати підписати нападника у ті останні дві доби. Можливо, мені варто було поводитися наполегливіше.

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Керівництво теж так вважало, вони зі мною погодилися. Але вони розмовляли не лише зі мною, а й із селекційним відділом, і відповідь від нього була негативною. Не знаю, чиї кандидатури там розглядали. Але, мабуть, нам слід було хоча б обговорити це в клубі. До дедлайну було 48 годин. Мабуть, варто було б обговорити це в клубі. Це було потрібно і важливо. Але ми цього не зробили", – цитує Рангніка BBC.

Варто зауважити, що в січні Манчестер Юнайтед покинув Антоні Марсьяль, а Мейсона Грінвуда відсторонили через проблеми із законом. У розпорядженні наставника залишилися Едінсон Кавані, Маркус Рашфорд та юний Антоні Еланга, однак стабільну результативність демонструє лише 37-річний Кріштіану Роналду.

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