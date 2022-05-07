"Тогда ответ был отрицательным: "На рынке нет игроков, которые могли бы нам реально помочь". Но я все же считаю, что мы должны были попытаться подписать нападающего в те последние двое суток. Возможно, мне стоило вести себя настойчивее.

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Руководство тоже так считал, но они разговаривали не только со мной, но и с селекционным отделом, и ответ от него был отрицательным. Не знаю, чьи кандидатуры там рассматривали. Но, пожалуй, нам следовало хотя бы обсудить это в клубе. До дедлайна было 48 часов. Пожалуй, стоило бы обсудить это в клубе. Это было нужно и важно. Но мы этого не сделали", – цитирует Рангника BBC.

Следует заметить, что в январе Манчестер Юнайтед покинул Антони Марсьяль, а Мейсона Гринвуда отстранили из-за проблем с законом. В распоряжении наставника остались Эдинсон Кавани, Маркус Рашфорд и юный Антони Эланга, однако стабильную результативность демонстрирует только 37-летний Криштиану Роналду.

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