Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – Ярмоленко в заявці

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Вест Хем стартував о 20:00 за Києвом. Гру транслює телеканал Setanta Sports. Команда Андрія Ярмоленка де-юре ще не гарантувала собі місце у Прем'єр-лізі на наступний сезон, але для вильоту "молотів" необхідне справжнє диво. Вест Хем набрав 37 пунктів – на 3 більше, ніж у Астон Вілли та Уотфорда. На щастя для підопічних Мойєса, у них найкраща серед конкурентів різниця забитих та пропущених м'ячів, а саме цей фактор є вирішальним у випадку рівності набраних очок. Станом на момент початку гри різниця голів Вест Хема складала мінус 13, тоді як у Астон Вілли – мінус 26, а в Уотфорда – мінус 27. Таким чином, навіть нічия у матчі з Манчестер Юнайтед офіційно гарантує Вест Хему збереження прописки в еліті. До слова, "молоти" набрали пристойну форму, вигравши два останні поєдинки (щоправда, суперниками були аутсайдери Норвіч та Уотфорд).

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Манчестер Юнайтед вирішує зовсім інші завдання. "Червоні" дияволи завдяки відмінним результатам у 2020 році впритул наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Перемога над Вест Хемом дозволить манкуніанцям обійти Лестер на 3 очки та закріпитися в топ-4. Цікаво, що в останньому турі підопічні Сульшера гратимуть якраз проти Лестера – тоді МЮ влаштує навіть нічия, але лише у випадку хоча б одного очка у сьогоднішній грі.

Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок у запасі. Нагадаємо, в активі українця в поточному сезоні АПЛ 4 голи, один з яких – якраз у ворота "дияволів". Це трапилося в поєдинку 6-го туру.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу 22 липня 2020

Стартові склади:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Фосу-Менса, Ліндельоф, Магуайр, Вільямс – Матіч, Погба – Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.

Вест Хем: Фабіанскі – Джонсон, Діоп, Огбонна, Крессвел – Райс, Соучек – Нобл, Боуен, Форналс – Антоніо.