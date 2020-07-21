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Ярмоленко в списку гравців, які ризикують покинути Вест Хем – лондонці шукають гроші на новачків

20:30 - Читать на русском
Ярмоленко в списку гравців, які ризикують покинути Вест Хем – лондонці шукають гроші на новачків
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Майбутнє Андрія Ярмоленка у Вест Хемі залишається під великим питанням.

Українець ризикує стати частиною масового літнього розпродажу лондонців, інформує Telegraph.

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Девід Мойєс практично гарантував "молотам" збереження прописки в еліті, однак далеко не кожен гравець може почуватися спокійно. Тренер Вест Хема очікує на серйозне підсилення, для якого спочатку потрібно заробити гроші з продажу власних активів. Потенційні "жертви" – Андрій Ярмоленко, Фабіан Бальбуена, Феліпе Андерсон та Мануель Лансіні. Натомість віце-капітана Деклана Райса відпустять лише за шалені гроші.

Додамо, що Ярмоленко лише раз потрапляв у старт Вест Хема після призначення Мойєса. Контракт українця з клубом чинний ще два роки, ціна за Transfermarkt – 9,5 млн євро.

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Трансфери Англія Українці за кордоном Девід Девід Мойєс Мануель Мануель Лансіні Фабіан Фабіан Бальбуена Андрій Андрій Ярмоленко Феліпе Феліпе Андерсон Вест Хем Вест Хем
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