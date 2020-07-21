Ярмоленко в списку гравців, які ризикують покинути Вест Хем – лондонці шукають гроші на новачків

Українець ризикує стати частиною масового літнього розпродажу лондонців, інформує Telegraph.

Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу

Девід Мойєс практично гарантував "молотам" збереження прописки в еліті, однак далеко не кожен гравець може почуватися спокійно. Тренер Вест Хема очікує на серйозне підсилення, для якого спочатку потрібно заробити гроші з продажу власних активів. Потенційні "жертви" – Андрій Ярмоленко, Фабіан Бальбуена, Феліпе Андерсон та Мануель Лансіні. Натомість віце-капітана Деклана Райса відпустять лише за шалені гроші.

Додамо, що Ярмоленко лише раз потрапляв у старт Вест Хема після призначення Мойєса. Контракт українця з клубом чинний ще два роки, ціна за Transfermarkt – 9,5 млн євро.

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