Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – Ярмоленко в заявке

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Вест Хэм стартовал в 20:00 по Киеву. Игру транслирует телеканал Setanta Sports. Команда Андрея Ярмоленко де-юре еще не гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, но для вылета "молотов" необходимо чудо. Вест Хэм набрал 37 пунктов – на 3 больше, чем у Астон Виллы и Уотфорда. К счастью для подопечных Мойеса, у них лучшая среди конкурентов разница забитых и пропущенных мячей, а именно этот фактор является решающим в случае равенства набранных очков. По состоянию на момент начала игры разница голов Вест Хэма составляла минус 13, тогда как у Астон Виллы – минус 26, а у Уотфорда – минус 27. Таким образом, даже ничья в матче с Манчестер Юнайтед официально гарантирует Вест Хэму сохранение прописки в элите. К слову, "молоты" набрали приличную форму, выиграв два последних поединка (правда, соперниками были аутсайдеры Норвич и Уотфорд).

Ярмоленко в списке игроков, которые рискуют покинуть Вест Хэм – лондонцы ищут деньги на новичков

Манчестер Юнайтед решает совсем другие задачи. "Красные" дьяволы благодаря отличным результатам в 2020 году вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов. Победа над Вест Хэмом позволит манкунианцам обойти Лестер на 3 очка и закрепиться в топ-4. Интересно, что в последнем туре подопечные Сульшера будут играть как раз против Лестера – тогда МЮ устроит даже ничья, но только в случае хотя бы одного очка в сегодняшней игре.

Андрей Ярмоленко начал поединок в запасе. Напомним, в активе украинца в текущем сезоне АПЛ 4 гола, один из которых – как раз в ворота "дьяволов". Это случилось в поединке 6-го тура.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: онлайн-видеотрансляция матча 22 июля 2020

Стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Фосу-Менса, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Матич, Погба – Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Диоп, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Нобл, Боуэн, Форналс – Антонио.