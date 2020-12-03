"Я не скаржився на відсутність чогось у своїх товаришів по команді. Люди неправильно зрозуміли те, що я хотів сказати. У нас завжди була правильна атмосфера. Але на полі нам чогось не вистачало, нам потрібно було спростити речі, скорегувати деталі, тактично, розумово. У нас завжди товариські стосунки, всі дуже люблять одне одного. Ми показали, що можемо грати на найвищому рівні, разом бігаючи та б’ючись. І, звичайно, нам не бракує якості.

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Саме тому я сказав, що нам потрібно змінити своє ставлення, інакше ми можемо забути про нашу мрію у Лізі чемпіонів. Але ми змінилися. І тепер наша мрія ожила з новою силою. Звичайно, я ніколи не вибував у Лізі чемпіонів на груповому етапі і не грав у Лізі Європи. Це ніколи мені не спадало на думку, от і добре. Коли настають ці важкі моменти, я можу еволюціонувати і брати на себе відповідальність. Я прийшов сюди не для того, щоб грати в Лізі Європи", – цитує Неймара GFFN.

В останньому турі ПСЖ прийматиме Істанбул Башакшехір, і перемоги над аутсайдером вистачить для першого місця в групі.

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