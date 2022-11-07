Результативна гра камерунця у складі Баварії не залишилась непоміченою – форварда хоче бачити в себе Манчестер Юнайтед, повідомляє BILD.

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Все залежить від агентів Шупо-Мотінга, які хочуть ухвалити рішення про майбутнє гравця після ЧС-2022. Контракт камерунця розрахований до літа 2023 року, тож він може покинути Баварію безкоштовно. Мюнхенці ж мають намір зберегти нападника.

До слова, Шупо-Мотінг провів 14 матчів за Баварію у цьому сезоні, в яких відзначився 10 голами та 3 асистами.

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