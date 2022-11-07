Результативная игра камерунца в составе Баварии не осталась незамеченной – форварда хочет видеть у себя Манчестер Юнайтед, сообщает BILD.

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Все зависит от агентов Шупо-Мотинга, желающих принять решение о будущем игрока после ЧМ-2022. Контракт камерунца рассчитан до лета 2023 года, так что он может покинуть Баварию бесплатно. Мюнхенцы же намерены сохранить нападающего.

К слову, Шупо-Мотинг провел 14 матчей за Баварию в этом сезоне, в которых отличился 10 голами и 3 ассистами.

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