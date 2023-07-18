Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2028 года. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед договорился с Рашфордом о продлении контракта – известны детали

Благодаря этому форвард положил конец слухам о своём будущем. Ранее различные СМИ писали о том, что ПСЖ готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком команды. Предыдущее соглашение Маркуса с МЮ было рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне 2022/23 Рашфорд забил за "красных дьяволов" 30 мячей во всех турнирах и благодаря этому стал лучшим бомбардиром своей команды. С момента своего дебюта за МЮ в 2016 года Рашфорд сыграл 359 матчей и забил 123 мяча.

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