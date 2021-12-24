Сьогодні, 24 грудня, прес-служба МЮ оголосила про продовження співпраці з 19-річним вінгером. Нова угода розрахована до 2026 року з можливістю пролонгації ще на один.

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"Моєю головною ціллю завжди було грати за Манчестер Юнайтед. Ця угода – важливий момент у моїй кар'єрі. Це ідеальне середовище для наступного кроку, де гравці і тренери світового класу навчають щодня. Я радий, що клуб повірив у мій розвиток", – прокоментував підписання контракту Еланга.

Цього сезону Антоні вже залучали до поєдинків з головною командою "червоних дияволів" – по разу в Кубку англійської ліги, АПЛ та Лізі чемпіонів.

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