Сегодня, 24 декабря, пресс-служба МЮ объявила о продолжении сотрудничества с 19-летним вингером. Новое соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью пролонгации на еще один.

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"Моей главной целью всегда было играть за Манчестер Юнайтед. Это соглашение – важный момент в моей карьере. Это идеальная среда для следующего шага, где игроки и тренеры мирового класса учат каждый день. Я рад, что клуб поверил в мое развитие", – прокомментировал заключение контракта Эланга.

В этом сезоне Антони уже привлекали к поединкам с главной командой "красных дьяволов" – по разу в Кубке английской лиги, АПЛ и Лиге чемпионов.

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