Манчестер Юнайтед продовжить угоду з чемпіоном світу – серйозна травма не завадить планам
Манчестер Юнайтед винагородить захисника Лісандро Мартінеса за гарний сезон новим контрактом.
Аргентинський футболіст приєднався до манкуніанців влітку 2022 року. Він швидко завоював довіру головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага та місце в основному складі.
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Як стверджує Sky Sports, клуб повідомив агентам аргентинця, що хоче запропонувати йому продовжити угоду на покращених умовах. Так його хочуть винагородити за якісні виступи у першому сезоні в новому клубі.
Нагадаємо, що Лісандро Мартінес отримав перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги в матчі проти Севільї в Лізі Європи. Вважається, що захисник відновиться до початку наступного сезону. За Манчестер Юнайтед чемпіон світу зіграв у 45 матчах у всіх турнірах.
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