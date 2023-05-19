Аргентинський футболіст приєднався до манкуніанців влітку 2022 року. Він швидко завоював довіру головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага та місце в основному складі.

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Як стверджує Sky Sports, клуб повідомив агентам аргентинця, що хоче запропонувати йому продовжити угоду на покращених умовах. Так його хочуть винагородити за якісні виступи у першому сезоні в новому клубі.

Нагадаємо, що Лісандро Мартінес отримав перелом п'ятої плеснової кістки правої ноги в матчі проти Севільї в Лізі Європи. Вважається, що захисник відновиться до початку наступного сезону. За Манчестер Юнайтед чемпіон світу зіграв у 45 матчах у всіх турнірах.

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