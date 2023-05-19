Аргентинский футболист присоединился к манкунианцам летом 2022 года. Он быстро завоевал доверие главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага и место в основном составе.

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Как утверждает Sky Sports, клуб сообщил агентам аргентинца, что хочет предложить ему продлить соглашение на улучшенных условиях. Так его хотят вознаградить за качественное выступление в первом сезоне в новом клубе.

Напомним, что Лисандро Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги в матче против Севильи в Лиге Европы. Считается, что защитник восстановится к началу следующего сезона. За Манчестер Юнайтед чемпион мира сыграл в 45 матчах во всех турнирах.

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