Манчестер Юнайтед привітав Фергюсона з ювілеєм – легенді виповнилось 80
Сьогодні, 31 грудня, 80 років тому народився культовий наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон.
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"Надсилаємо величезні вітання з днем народження нашому легендарному колишньому тренеру", – йдеться у повідомленні прес-служби "червоних дияволів".
Нагадаємо, шотландський фахівець очолював МЮ у 1986-2013 роках. З Юнайтед Фергюсон 13 разів виграв АПЛ, двічі взяв Лігу чемпіонів, 5 разів став володарем Кубка Англії, 4 рази виграв Кубок англійської ліги.
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