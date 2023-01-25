Кубок ліги. 1/2 фіналу, перший матч

Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Рашфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89

Манчестер Юнайтед швидко повів у рахунку. Рашфорд самотужки створив гол: отримав м'яч на фланзі, проскочив трьох, залетів у штрафний майданчик і пробив повз воротаря. Це дев'ятий гол Маркуса в 9 матчах після чемпіонату світу. Фантастична форма.

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Ноттінгем Форест забив у відповідь, організувавши класну контратаку. Однак Саррідж перед ударом заліз у міліметровий офсайд, тому судді скасували взяття воріт.

А МЮ організував ще один гол – дебютним м'ячем відзначився Вегхорст. Ключову роль зіграв Каземіро, який протягнув м'яч з центра поля в небезпечну зону. Голкіпер взяв удар Антоні, але новачок Юнайтед був першим на добиванні.

Під завісу зустрічі гості довершили розгром. Це вже був гол Фернандеша. Бруну спершу намагався вивести на удар Пелістрі, а потім другим темпом добив м'яч у сітку. Манчестер Юнайтед зробив заявку на фінал. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 1 лютого.