Саутгемптон і Ньюкасл провели перший півфінальний поєдинок Кубка англійської ліги. Звіт та огляд матчу – на Футбол 24.

Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоелінтон, 73

Вилучення: Чалета-Цар, 86 (друга жовта, Саутгемптон)

На шляху до півфіналу Саутгемптон здолав Кембридж Юнайтед, Шеффілд Венсдей, Лінкольн та навіть Манчестер Сіті. Ньюкаслу вдалось вибити Транмер, Крістал Пелас, Борнмут і Лестер.

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Перший тайм собі до активу можуть записати "сороки". Вони переважали візаві, створивши більше моментів і контролювавши м'яч, та навіть забили, але гол Жоелінтона скасували через гру рукою. Форвард досягнув бажаного по перерві, коли на 73 хвилині замкнув передачу Ісака.

Остання команда АПЛ відповіла миттєво: Армстронг отримав чудову передачу, вийшов віч-на-віч із кіпером і переграв його. Радість була недовгою, адже VAR зафіксував гру рукою. Ньюкасл зумів втримати потрібний результат.

Матч-відповідь півфіналу відбудеться 31 січня. За друге місце у фіналі між собою змагатимуться Ноттінгем Форест і Манчестер Юнайтед, які гратимуть 25 січня та 1 лютого.

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