"Червоні дияволи" зацікавились правим захисником Норвіча Максом Ааронсом, повідомляє Express.

Манчестер Юнайтед відмовився боротись за Алабу

Молодого англійця ще влітку сватали до Арсенала, Тоттенхема і навіть Барселони, але "канарки" відлякували великим цінником на свою зірку – 20 млн фунтів. Ааронсу довелося падатися у Чемпіоншип разом з командою. Втім, 20-річний захисник зберіг мотивацію і високий рівень гри – 22 матчі, один гол та 3 асисти.

Контракт Ааронса з Норвічем чинний до літа 2024-го. "Канарки" йдуть лідерами Чемпіоншипу, тому постараються зберегти своїх ключових гравців.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му