Манчестер Юнайтед может осуществить довольно неожиданный трансфер в январе.

"Красные дьяволы" заинтересовались правым защитником Норвича Максом Ааронсом, сообщает Express.

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Молодого англичанина еще летом сватали в Арсенал, Тоттенхэм и даже Барселону, но "канарейки" отпугивали большим ценником на свою звезду – 20 млн фунтов. Ааронсу пришлось падаться в Чемпионшип вместе с командой. Впрочем, 20-летний защитник сохранил мотивацию и высокий уровень игры – 22 матча, один гол и 3 ассиста.

Контракт Ааронса с Норвичем действует до лета 2024-го. "Канарейки" идут лидерами Чемпионшипа, поэтому постараются сохранить своих ключевых игроков.

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