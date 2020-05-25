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Манчестер Юнайтед отримав відмову в продовженні оренди Ігало – форвард вже за тиждень повинен повернутися в Китай

09:57 276 Читать на русском
Манчестер Юнайтед отримав відмову в продовженні оренди Ігало – форвард вже за тиждень повинен повернутися в Китай
Одіон Ігало / ФК Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" ризикують втратити Одіона Ігало, який виступає за манкуніанців на правах оренди.

Шанхай Грінленд (колишня назва – Шанхай Шеньхуа) відмовив Манчестер Юнайтед у продовженні оренди Одіона Ігало, який перебрався до лав манкуніанців в останній день зимового трансферного вікна. Китайці не хочуть залишати нападника в Англії ще на кілька місяців – до фактичного завершення сезону.

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30-річний нігерієць вже наступного тижня повинен повернутися до Піднебесної та продовжити підготовку до старту місцевого чемпіонату. Більше того – китайський клуб пропонує Ігало новий контракт до 2022 року з підвищенням зарплатні до 400 тисяч фунтів на тиждень. Чинна угода форварда з Шанхай Грінленд розрахована до кінця поточного року, повідомляє Daily Mail.

Ігало встиг провести за Манчестер Юнайтед 8 матчів, у яких забив 4 голи. Раніше повідомлялося, що манкуніанці готові викупити нігерійця, який свого часу виступав в АПЛ у складі Уотфорда. "Червоні дияволи" виклали за оренду нападника 3 млн фунтів та продовжують платити йому 130 тисяч фунтів щотижня, навіть з урахуванням тривалої паузи в сезоні через пандемію COVID-19.

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