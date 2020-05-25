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Манчестер Юнайтед получил отказ в продлении аренды Игало – форвард уже через неделю должен вернуться в Китай

09:57 17 Читати українською
Манчестер Юнайтед получил отказ в продлении аренды Игало – форвард уже через неделю должен вернуться в Китай
Одион Игало / ФК Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" рискуют потерять Одиона Игало, который выступает за манкунианцев на правах аренды.

Шанхай Гринленд (прежнее название – Шанхай Шэньхуа) отказал Манчестер Юнайтед в продлении аренды Одиона Игало, который перебрался в ряды манкунианцев в последний день зимнего трансферного окна. Китайцы не хотят оставлять нападающего в Англии еще на несколько месяцев – до фактического завершения сезона.

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30-летний нигериец уже на следующей неделе должен вернуться в Поднебесную и продолжить подготовку к старту местного чемпионата. Более того – китайский клуб предлагает Игало новый контракт до 2022 года с повышением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю. Действующее соглашение форварда с Шанхай Гринленд рассчитано до конца текущего года, сообщает Daily Mail.

Игало успел провести за Манчестер Юнайтед 8 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы выкупить нигерийца, который в свое время выступал в АПЛ в составе Уотфорда. "Красные дьяволы" выложили за аренду нападающего 3 млн фунтов и продолжают платить ему 130 тысяч фунтов в неделю, даже с учетом длительной паузы в сезоне-за пандемии COVID-19.

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