Низка зірок Манчестер Юнайтед повернулася в склад перед битвою в Італії.

Давід Де Хеа, Поль Погба та Едінсон Кавані потрапили до попередньої заявки на матч, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

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Іспанський голкіпер нещодавно став батьком і отримав невелику відпустку на батьківщині. Після повернення Де Хеа відбув карантин, тому тепер готовий боротися за місце в старті з Хендерсоном. Кавані і Погба залікували свої травми – уругваєць пропустив лише кілька матчів, а француз не виходив на поле аж з початку лютого.

Нагадаємо, перша зустріч між Манчестер Юнайтед і Міланом завершилася нічиєю 1:1. Доля путівки в 1/4 фіналу ЛЄ вирішиться завтра, початок матчу о 22:00.

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