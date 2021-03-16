Хорват отримав 2-матчеву дискваліфікацію у рамках Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан ризикує втратити свого лідера через публікацію в Instagram

Ребіч у 27-му турі чемпіонату проти Наполі нарвався на червону картку за образи на адресу арбітра Фабріціо Паскуа. Після детального розгляду ситуації нападник "россонері" отримав додатковий бан. Окрім того, кіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро за образи та погрози лаві запасних "партенопейців".

Нагадаємо, що Мілан мінімально програв Наполі та відпустив сусідів із Інтера в боротьбі за Скудетто на 9 очок.

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