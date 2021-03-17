Ряд звезд Манчестер Юнайтед вернулась в состав перед битвой в Италии.

Давид Де Хеа, Поль Погба и Эдинсон Кавани попали в предварительную заявку на матч, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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Испанский голкипер недавно стал отцом и получил небольшой отпуск на родине. После возвращения Де Хеа отбыл карантин, поэтому теперь готов бороться за место в старте с Хендерсоном. Кавани и Погба залечили свои травмы – уругваец пропустил лишь несколько матчей, а француз не выходил на поле аж с начала февраля.

Напомним, первая встреча между Манчестер Юнайтед и Миланом завершилась ничьей 1:1. Судьба путевки в 1/4 финала ЛЕ решится завтра, начало матча в 22:00.

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