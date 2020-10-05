Зірка "драконів" здійснив переїзд із Драгау на Олд Траффорд, повідомляє офіційний сайт МЮ.

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Теллес уклав із Юнайтед контракт на 4 роки. Угода також передбачає опцію продовження співпраці ще на рік. Порту отримав за бразильця, який може зіграти по всьому лівому флангу, орієнтовно 15 млн євро.

У нинішньому сезоні Алекс Теллес встиг провести 3 матчі в Прімейрі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. А загалом його називають найрезультативнішим захисником Європи: 13 голів плюс 12 асистів у минулому сезоні.

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