Манчестер Юнайтед оформив трансфер Теллеса
Оборонець Алекс Теллес завершив перехід із Порту до англійського Манчестер Юнайтед.
Зірка "драконів" здійснив переїзд із Драгау на Олд Траффорд, повідомляє офіційний сайт МЮ.
Евертон віддав 25 млн фунтів за лідера Норвіча
Теллес уклав із Юнайтед контракт на 4 роки. Угода також передбачає опцію продовження співпраці ще на рік. Порту отримав за бразильця, який може зіграти по всьому лівому флангу, орієнтовно 15 млн євро.
У нинішньому сезоні Алекс Теллес встиг провести 3 матчі в Прімейрі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. А загалом його називають найрезультативнішим захисником Європи: 13 голів плюс 12 асистів у минулому сезоні.
Трансферний дедлайн (LIVE): Луческу зберіг шанс підписати легіонера в Динамо, гучний камбек екс-зірки Шахтаря