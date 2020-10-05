Звезда "драконов" переехал с Драгау на Олд Траффорд, сообщает официальный сайт МЮ.

Эвертон отдал 25 млн фунтов за лидера Норвича

Теллес заключил с Юнайтед контракт на 4 года. Соглашение также предусматривает опцию продления сотрудничества еще на год. Порту получил за бразильца, играющего по всему левому флангу, ориентировочно 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес успел провести 3 матча в Примейре, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. В целом его называют самым результативным защитником Европы: 13 голов плюс 12 ассистов в прошлом сезоне.

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