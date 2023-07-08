"Красные дьяволы" официально подтвердили завершение сотрудничества, а 32-летний испанец написал прощальное письмо в соцсетях.

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"Я просто хотел послать это прощальное сообщение всем болельщикам Манчестер Юнайтед. Я хотел бы выразить свою непреклонную благодарность за любовь в течение последних 12 лет.

Мы многого добились с тех пор, как мой дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я чувствовал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, выводил команду, представлял эту институцию, самый большой клуб в мире – это честь, которая выпала лишь нескольким счастливым футболистам.

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Это был незабываемый и успешный период с тех пор как я приехал сюда. Я не думал, что оставив Мадрид в юности, мы добьемся того, что сделали вместе. Сейчас самое время принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет меня. Мы все это видели", – написал Де Хеа.

Напомним, 12 лет назад МЮ заплатил за воспитанника Атлетико 25 млн евро. За этот период испанец выиграл 8 трофеев и побил клубный рекорд по количеству "сухих" матчей (190 из 545). В прошлом сезоне Де Хеа не пропускал в 17 турах АПЛ и завоевал "Золотую перчатку". Именно Давид был единственным игроком нынешнего состава, у которого был опыт победы в чемпионате (прощальный сезон Фергюсона – 2012/13).

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

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