Манчестер Юнайтед прагне якомога швидше вирішити свої кадрові питання на вхід та на вихід.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг попросив керівництво продати чотирьох гравців у найближчі два тижні, інформує The Independent. Йдеться про наступних виконавців:

– Харрі Магуайр. Капітан МЮ провалив минулий сезон і став ледь не п'ятим центрбеком в ієрархії. Перешкодами для продажу є високі ціна і зарплатня захисника, адже Юнайтед хотів би відбити бодай половину з 80 млн фунтів, які платив Лестеру.

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– Скотт Мактомінай. Бойовитий вихованець є улюбленцем фанатів, однак рівень гри не завжди відповідає стандартам Тен Хага. Претендентом на шотландця називають Вест Хем, який зі 100 млн фунтів в кишені шукає заміну Деклану Райсу.

– Фред. Екс-зірка Шахтаря не досяг стабільності за 6 сезонів на Олд Траффорд, а зараз бразильцю вже 30 років. МЮ охоче вислухає пропозиції близько 20 млн фунтів. Є інтерес від Фулхема.

– Джейдон Санчо. 2 посередні сезони перетворили вінгера у сумнівний актив, якого можна й позбутися. Юнайтед був би не проти використати Санчо для трансферу Харрі Кейна, однак навряд бос Тоттенхема Даніел Леві обере такого гравця замість грошей.

Тен Хаг сподівається, що продажі дозволять розширити бюджет і запросити бажаних новачків у доповнення до Мейсона Маунта. МЮ продовжує пошуки центрфорварда та переговори з Інтером щодо кіпера Андре Онана.

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