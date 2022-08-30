"Червоні дияволи" офіційно підтвердили домовленість з Аяксом щодо 22-річного вінгера Антоні. Бразильцю ще потрібно пройти медогляд та оформити всі документи для роботи в Британії.

Роналду став "скалкою в дупі" для роздягальні МЮ – більшість партнерів сподіваються на продаж зірки

Аякс розкриває ціну трансферу – 95 млн євро+5 млн бонусами. Це робить Антоні найбільшим продажем в історії Ередивізі і другим найдорожчим гравцем МЮ. Більше платили лише Ювентусу за Поля Погба – 105 млн євро у 2016 році.

Антоні за два сезони в Аяксі забив 25 голів у 85 матчах. Бразилець став зіркою під керівництвом Еріка Тен Хага, який цього літа очолив МЮ і особисто наполягав на запрошення вінгера.

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