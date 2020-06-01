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Манчестер Юнайтед офіційно домовився щодо оренди Ігало

13:53 249 Читать на русском
Манчестер Юнайтед офіційно домовився щодо оренди Ігало
Одіон Ігало / Getty Images

Нападник Одіон Ігало продовжить свої виступи у складі Манчестер Юнайтед.

Англійський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про нову домовленість з Шанхай Грінленд Шеньхуа.

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Оренда Ігало повинна був завершитись 31 травня, однак клуб з Китаю все ж погодився відпустити форварда на довший термін. Досвідчений нападник затримається в Манчестер Юнайтед до 31 січня 2021-го. Нігерієць вже встиг провести за "червоних дияволів" 8 матчів, у яких забив 4 голи.

Раніше повідомлялось, що Шанхай Грінленд Шеньхуа також хоче укласти новий контракт з Ігало і підвищити його зарплатню до божевільних 400 тисяч фунтів на тиждень. У Манчестері 30-річний гравець отримує значно менше – 130 тисяч.

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Трансфери Англія Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Китай Трансфери Манчестер Юнайтед Одіон Ігало Одіон Ігало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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