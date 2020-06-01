Манчестер Юнайтед официально договорился об аренде Игало

Нападающий Одион Игало продолжит свои выступления в составе Манчестер Юнайтед.

Английский клуб на своем официальном сайте сообщил о новой договоренности с Шанхай Гринленд Шэньхуа.

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Аренда Игало должна был завершиться 31 мая, однако клуб из Китая все же согласился отпустить форварда на более долгий срок. Опытный нападающий задержится в Манчестер Юнайтед до 31 января 2021-го. Нигериец уже успел провести за "красных дьяволов" 8 матчей, в которых забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что Шанхай Гринленд Шэньхуа также хочет заключить новый контракт с Игало и повысить его зарплату до безумных 400 тысяч фунтов в неделю. В Манчестере 30-летний игрок получает значительно меньше – 130 тысяч.

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