toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАРАС СТЕПАНЕНКО КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Юнайтед официально договорился об аренде Игало

13:53 46 Читати українською
Манчестер Юнайтед официально договорился об аренде Игало
Одион Игало / Getty Images

Нападающий Одион Игало продолжит свои выступления в составе Манчестер Юнайтед.

Английский клуб на своем официальном сайте сообщил о новой договоренности с Шанхай Гринленд Шэньхуа.

Манчестер Юнайтед хочет использовать Санчеса в переговорах с Боруссией Д по Санчо

Аренда Игало должна был завершиться 31 мая, однако клуб из Китая все же согласился отпустить форварда на более долгий срок. Опытный нападающий задержится в Манчестер Юнайтед до 31 января 2021-го. Нигериец уже успел провести за "красных дьяволов" 8 матчей, в которых забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что Шанхай Гринленд Шэньхуа также хочет заключить новый контракт с Игало и повысить его зарплату до безумных 400 тысяч фунтов в неделю. В Манчестере 30-летний игрок получает значительно меньше – 130 тысяч.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені

blog_ava
"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті
13:30
287
Теги
Трансферы Англия Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Китай Трансферы Манчестер Юнайтед Одион Игало Одион Игало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
16
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук