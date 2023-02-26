МЮ зустрічається з Ньюкаслом у фіналі Кубка англійської ліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед може виграти перший трофей за 5 років. Для Ньюкасла сьогоднішній успіх може стати дебютним в епоху шейхів.

У воротах "сорок" виходить Лоріс Каріус. Він отримав шанс, оскільки Поуп дискваліфікований, а Дубравка заграний в Кубку ліги якраз за МЮ. Каріус не грав офіційні матчі два роки. Його кар'єру поламав київський фінал Ліги чемпіонів, де він жахливими помилками прибив Ліверпуль.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Шоу – Каземіро, Фред – Антоні, Бруну, Рашфорд – Вегхорст.

Запасні: Хітон, Ліндельоф, Магуайр, Ван-Біссака, Маласія, Мактоміней, Забітцер, Гарначо, Санчо.

Ньюкасл: Каріус – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Жоелінгтон, Гімараес, Лонгстафф – Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен.

Запасні: Гіллеспі, Ласселс, Рітчі, Таргетт, Ісак, Манкільйо, Мьорфі, Віллок, Андерсон.

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