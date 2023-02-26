МЮ встречается с Ньюкаслом в финале Кубка английской Лиги. Стартовые составы команд и ссылок на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл стартует в 18:30 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед может выиграть первый трофей за пять лет. Для Ньюкасла сегодняшний успех может стать дебютным в эпоху шейхов.

В воротах "сорок" выходит Лорис Кариус. Он получил шанс, поскольку Поуп дисквалифицирован, а Дубравка заигран в Кубке лиги как раз за МЮ. Кариус не играл официальных матчей два года. Его карьеру сломал киевский финал Лиги чемпионов, где он ужасными ошибками прибил Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Бруну, Рашфорд – Вегхорст.

Запасные: Хитон, Линделёф, Магуайр, Уан-Биссака, Маласия, Мактоминей, Забитцер, Гарначо, Санчо.

Ньюкасл: Кариус – Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн – Жоэлингтон, Гимараес, Лонгстафф – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен.

Запасные: Гиллеспи, Ласселс, Ритчи, Таргетт, Исак, Манкильо, Мёрфи, Уиллок, Андерсон.

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