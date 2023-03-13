"Червоні дияволи" погодилися з чотирьохматчевою дискваліфікацією Каземіро за вилучення бразильця в матчі з Саутгемптоном (0:0).

Манчестер Юнайтед вирішив не подавати апеляцію стосовно вилучення Каземіро в матчі з Саутгемптоном, який було зіграно в рамках 27 туру АПЛ. Як інформує офіційний сайт клубу, керівництво МЮ визнало, що шанси на анулювання червоної картки за підсумками апеляції мізерні.

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Нагадаємо, що Каземіро було вилучено за грубий підкат проти Карлоса Алькараса. Спочатку головний арбітр зустрічі Ентоні Тейлор показав бразильцеві жовту картку, але після сигналу від VAR змінив своє рішення та вилучив гравця з поля.

Каземіро пропустить чвертьфінал Кубка Англії з Фулхемом цієї неділі та матчі Прем'єр-ліги з Ньюкаслом, Брентфордом і Евертоном.

Півзахисник збірної Бразилії буде доступний для участі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Бетісом. Цей матч відбудеться в четвер, 16 березня.

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