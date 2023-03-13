"Красные дьяволы" согласились с четырёхматчевой дисквалификацией Каземиро за удаление бразильца в матче с Саутгемптоном (0:0).

Манчестер Юнайтед решил не подавать апелляцию на удаление Каземиро в матче с Саутгемптоном, который был сыгран в рамках 27 тура АПЛ. Как информирует официальный сайт клуба, руководство МЮ сочло, что шансы на аннулирования красной карточки по итогам апелляции невелики.

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Напомним, что Каземиро был удален за грубый подкат против Карлоса Алькараса. Изначально главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал бразильцу желтую карточку, но после сигнала от VAR поменял своё решение и удалил игрока с поля.

Каземиро пропустит четвертьфинал Кубка Англии с Фулхэмом в это воскресенье и матчи Премьер-лиги с Ньюкаслом, Брентфордом и Эвертоном.

Полузащитник сборной Бразилии будет доступен для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с Бетисом. Этот матч состоится в четверг, 16 марта.

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