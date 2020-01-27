Манчестер Юнайтед може завершити трансферне вікно без підписань – зірка ПСЖ та партнер Ярмоленка виявилися недосяжними

Робота Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цієї зими не принесла клубу зиску.

Манчестер Юнайтед ризикує не купити жодного гравця під час зимового трансферного вікна, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, англійський клуб як і раніше далекий від підписання півзахисника Спортінга Бруну Фернандеша. Клуби все ще не домовилися щодо ціни за футболіста.

Манкуніанці також були зацікавлені у послугах хавбека Вест Хема Деклана Райса, але лондонський клуб завищив ціну на гравця. Нападник ПСЖ Едінсон Кавані не перейде в Манчестер Юнайтед через надмірні вимоги щодо зарплати.

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Повідомляється, що в Ман Юнайтед не передбачається якихось нових угод. І попри переговори, що ведуться, цілком можливо, що клуб так нікого й не підпише.