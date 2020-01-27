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Манчестер Юнайтед може завершити трансферне вікно без підписань – зірка ПСЖ та партнер Ярмоленка виявилися недосяжними

13:43 462 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може завершити трансферне вікно без підписань – зірка ПСЖ та партнер Ярмоленка виявилися недосяжними
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Робота Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цієї зими не принесла клубу зиску.

Манчестер Юнайтед ризикує не купити жодного гравця під час зимового трансферного вікна, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, англійський клуб як і раніше далекий від підписання півзахисника Спортінга Бруну Фернандеша. Клуби все ще не домовилися щодо ціни за футболіста.

Манкуніанці також були зацікавлені у послугах хавбека Вест Хема Деклана Райса, але лондонський клуб завищив ціну на гравця. Нападник ПСЖ Едінсон Кавані не перейде в Манчестер Юнайтед через надмірні вимоги щодо зарплати.

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Повідомляється, що в Ман Юнайтед не передбачається якихось нових угод. І попри переговори, що ведуться, цілком можливо, що клуб так нікого й не підпише.

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