Манчестер Юнайтед может завершить трансферное окно без подписаний – звезда ПСЖ и партнер Ярмоленко оказались недоступны

Работа Манчестер Юнайтед на трансферном рынке этой зимой не принесла клубу выгоды.

Манчестер Юнайтед рискует не купить ни одного игрока во время зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic.

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По информации издания, английский клуб по-прежнему далек от подписания полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша. Клубы все еще не договорились по цене за футболиста.

Манкунианцы также были заинтересованы в услугах хавбека Вест Хэма Деклана Райса, но лондонский клуб завысил цену на игрока. Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не перейдет в Манчестер Юнайтед из-за чрезмерных требований по зарплате.

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Сообщается, что в Манчестер Юнайтед не предполагается каких-то новых соглашений. И, несмотря на продолжающиеся переговоры, вполне возможно, что клуб так никого и не подпишет.