Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 19:03 2030
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Альбасете продовжив свою жахливу серію проти Депортіво – Зозуля провів скромний матч
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Шахтар – Войводина: красивий гол Патріка врятував від поразки, між основою атаки "гірників" і резервом прірваТовариські матчі — 18:21 3130
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Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"Англія — 16:53 3037
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Шахтар – Войводина: онлайн-трансляція другого матчу команди Каштру на зборахТовариські матчі — 16:04 6927
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