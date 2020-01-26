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Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – відео голів та огляд матчу

19:28 268 Читать на русском
Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – відео голів та огляд матчу
Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розтрощив Транмер Роверс в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед – 0:6

Голи: Магуайр, 10, Далот, 13, Лінгард, 16, Джонс, 41, Марсьяль, 45, Грінвуд, 56

Кубок Англії: Манчестер Юнайтед знищив Транмер Роверс з тенісним рахунком

Манчестер Юнайтед пощастило із жеребом на цьому етапі Кубка. Транмер міцно засів у зоні вильоту Ліги 1 (третій англійський дивізіон) без особливих перспектив на порятунок. Підсумковий рахунок звітного матчу – 0:6 – яскраво демонструє, наскільки в різних категоріях перебувають команди.

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Англія Відеоновини Транмер Роверс - Манчестер Юнайтед Транмер Роверс Транмер Роверс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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