Мілан зумів двічі відзначитись у воротах господарів до свистка на перерву, але жоден з цих голів рефері не зарахував через порушення правил.

Манчестер Юнайтед – Мілан: капітан манкуніанців з метра не поцілив у порожні ворота – курйоз дня

У другому таймі на полі з'явився 18-річний Діалло і вже через 5 хвилин святкував курйозне взяття воріт. Наприкінці зустрічі Мілан все ж зумів зрівняти рахунок, цього разу арбітр вже не знайшов причин не зараховувати гол.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 18 березня в Італії, початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Міланом на останніх секундах