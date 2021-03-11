Дуель топ-клубів, яка би стала окрасою навіть у Лізі чемпіонів, не кажучи вже про ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Мілан, стартував о 19:55 за Києвом. Уле Гуннар Сульшер та Стефано Піолі зіткнулися з чималими кадровими втратами. У "червоних дияволів" не могли зіграти Погба, Де Хеа, Джонс, Мата, ван де Беек та Рашфорд. Мілан втратив Ібрагімовіча, Тео Ернандеса, Ребіча, Манджукіча, Беннасера та Чалханоглу.

Зазначимо, що у попередній стадії Ліги Європи "россонері" пройшли Црвену Звезду лише завдяки правила виїзного гола (2:2 у Белграді, 1:1 в Італії), а МЮ впевнено здолав опір Реал Сосьєдада (4:0, 0:0).

На 5-й хвилині м'яч побував у воротах господарів – Рафаель Леау реалізував вихід віч-на-віч із Хендерсоном. Щоправда, асистент арбітра зафіксував офсайд у нападника Мілана. Положення поза грою дійсно було. МЮ відповів потужним ударом Марсьяля з лінії штрафного, але Доннарумма здійснив ефектний сейв і перевів круглого на кутовий. На 10-й хвилині Мілан забив знову – Франк Кессьє ефектно вразив дальній кут, проте цього разу гол був скасований після підказки VAR через гру рукою. І тут рішення рефері теж справедливе – хавбек Мілана дійсно підіграв собі рукою у боротьбі з Матічем.

Алекс Теллес наважився на прямий удар зі штрафного метрів з 35-ти – над поперечиною. Знову хороша атака у Мілана, яку завершував Круніч. Боснієць отримав м'яч на куті штрафного, але затягнув з ударом – як наслідок, на шляху круглого опинився захисник. На 38-й хвилині Юнайтед втратив вбивчий шанс – після подачі кутового Магуайр влучив у стійку, перебуваючи за півметра від лінії воріт!

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Марсьяль просив пенальті після падіння в боротьбі з К'яером – марно. Зрештою, перший тайм так і не подарував голів – два м'ячі Мілана були скасовані, а у Ман Юнайтед феєричний промах у пасиві Магуайра.

Другий тайм розпочався із забитого м'яча МЮ. Амад Діалло, який вийшов одразу після перерви, головою перекинув Доннарумму після класного пасу Бруну Фернандеша! Дебютний гол зимового новачка Юнайтед. 1:0 на 50-й хвилині. Заміна Сульшера спрацювала вже через 5 хвилин. "Россонері" відповіли ударом Кессьє з лінії штрафного – Хендерсон був на місці.

Круніч головою пробив повз ворота з лінії воротарського, а несильний удар Салемакерса нейтралізував Хендерсон. Активізувався Мілан – рахунок 0:1 змушував "россонері" йти вперед. Але найреальніший шанс знову був у "дияволів". Грінвуд прострілив на кут воротарського, звідки вже у порожній кут бив Джеймс. Здавалося, м'ячу вже нікуди діватися, але хавбек МЮ примудрився не влучити. Другий промах по порожніх воротах в пасиві господарів.

Команда Піолі мала відмінний шанс зрівняти рахунок, але удар Круніча з відмінної позиції влучив у стінку. Розплата за марнотратство МЮ прийшла у компенсований час. Сімон К'яер замкнув подачу з кутового. Дін Хендерсон міг врятувати свою команду. але пропустив м'яч, який летів просто над ним.

1:1 – відмінний результат для "россонері". Матч-відповідь Мілан – Манчестер Юнайтед відбудеться на Сан-Сіро 18 березня.

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