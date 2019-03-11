Манчестер Юнайтед має найвищий відсоток влучності ударів у топ-5 лігах, Десна – друга найгірша команда в Європі

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив команди з найкращою та найгіршою точністю ударів у Європі.

Football Observatory проаналізувала статистику ударів усіх команд топ-5 європейських ліг і інших 25 дивізіонів в матчах з 1 липня 2018-го по 6 березня 2019-го. На основі даних InStat сформовані рейтинги найбільш і найменш влучних колективів на континенті.

Рейтинг команд, які найчастіше в Європі б'ють по воротах: Ман Сіті Зінченка в лідерах, Шахтар – найкращий в Україні

У топ-5 чемпіонатах найвищий відсоток точності ударів має Манчестер Юнайтед – 48,6%. Манкуніанці завдали 383 удари, з яких 186 полетіли у площину. Друге місце з трішки гіршим показником посідає Барселона – 48,3%, а доповнює чільну трійку дортмундська Борусія – 46,3%.

Перша несподіванка на 4 сходинці – Жирона. Каталонська команда завдала найменше ударів (240) серед всіх, хто потрапив у топ-20 рейтингу, але з відмінною влучністю – 45,8%. Ліверпуль посідає 5 місце з 45,6% влучних пострілів. Що цікаво, у першій десятці аж 5 німецьких команд.

За межами провідних дивізіонів найкращими є нідерландські клуби: Аякс – 50,4% влучності, Херенвен – 50,2% влучності. Вони мають кращі цифри, ніж гранди, але тут, звичайно, потрібно враховувати силу опонентів. Амстердамці взагалі б'ють дуже багато (452 удари), але при цьому понад половина м'ячів летить у площину (228). Солідні показники має Мітьюлланд Артема Довбика – 48,7%.

Відповідний антирейтинг у топ-5 лігах очолює Кальярі Даріо Срни – лише 28,9% ударів сардів потрапляють у ціль. Далі йде Удінезе (30,2% влучності) та Алавес (30,3%), що дивно, зважаючи на поточне п'яте місце басків у турнірній таблиці Ла Ліги. Серед грандів у рейтингу найбільш "кривих" знайшлося місце Інтеру – 33% точних ударів.

Чернігівська Десна опинилася на передостанньому місці в Європі серед досліджених чемпіонатів за влучністю. 56 з 197 ударів української команди полетіли в площину воріт суперників – 28,4%. Лише російські Крилья Совєтов гірше б'ють по воротах – 24,9%.

*shots – удари, on – в площину, d – середня дистанція удару

Мессі – найкращий дриблер топ-5 чемпіонатів, Азар – найуспішніший, прогнозовані лідери в Бундеслізі та Серії А