Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу за участі Зінченка

Манчестер Юнайтед у матчі 31-го туру англійської Прем'єр ліги приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію – у цій новині на Футбол 24.

Матч 31-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Гвардіола: Ми більше не боїмося грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Даний поєдинок може справити величезний вплив на всю чемпіонську гонку АПЛ – "містяни" не мають права на поразку. Саме тому Олександр Зінченко розпочне поєдинок у основному складі.

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Дарміан, Смоллінг, Ліндельоф, Шоу – Янг (к), Фред, Погба, Перрейра – Лігнард, Рашфорд

Запасні: Ромеро, Далот, Мата, Матіч, Санчес, Лукаку, Марсьяль

And in the red corner... #MUFC #MUNMCI