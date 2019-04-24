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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу за участі Зінченка

21:55 701 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу за участі Зінченка
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу за участі Зінченка

Манчестер Юнайтед у матчі 31-го туру англійської Прем'єр ліги приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн трансляцію – у цій новині на Футбол 24.

 

Матч 31-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Гвардіола: Ми більше не боїмося грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Даний поєдинок може справити величезний вплив на всю чемпіонську гонку АПЛ – "містяни" не мають права на поразку. Саме тому Олександр Зінченко розпочне поєдинок у основному складі.

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Дарміан, Смоллінг, Ліндельоф, Шоу – Янг (к), Фред, Погба, Перрейра – Лігнард, Рашфорд

Запасні: Ромеро, Далот, Мата, Матіч, Санчес, Лукаку, Марсьяль

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані (к), Ляпорт, Зінченко – Д. Сілва, Фернандіньо, Гюндоган – Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Даніло, Сане, Марез, Отаменді, Жезус, Фоден

Сульшер сказав, що команда Гвардіоли багато фолить – каталонець обурився, але Сіті справді лідер сумнівного рейтингу

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